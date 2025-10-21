Τέιτουμ: Μιλάμε με ελληνικές ομάδες για το NBA Europe

Στην αποκάλυψη πως γίνονται συζητήσεις με ελληνικές ομάδες για το NBA Europe προχώρησε ο αντιπρόεδρος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, Μαρκ Τέιτουμ.

Ο Τέιτουμ δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, ωστόσο τόνισε πως όλες οι συζητήσεις και οι ενέργειες γίνονται με μοναδικό γνώμονα το καλό του αθλήματος.

«Μιλάμε με όλους τους ενδιαφερόμενους. Μιλάμε με αρκετές ομάδες, ανάμεσα σε αυτές και από Ελλάδα, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Συμφωνήσαμε σε κάποιες αρχικές κατευθύνσεις.

Πιστεύουμε πως είναι ένα μέρος για κάθε ομάδα και θέλουμε να το συμπεριλάβουμε στο οικοσύστημά μας. Θέλουμε να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε μια λύση για το μπάσκετ. Στο τέλος της ημέρας είναι οι φίλαθλοι και θέλουμε το καλύτερο γι αυτούς. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τη FIBA για το θέμα αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.