ΑΕΚ: Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα

Η ΑΕΚ έκανε χρήση του δικαιώματος που έδωσε φέτος η UEFA και αντικατέστησε τον Ζίνι με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην ευρωπαϊκή της λίστα για τα παιχνίδια του Conference League.

Ο ανγκολέζος επιθετικός είναι τραυματίας, με τη διάγνωση να αναφέρει ότι θα συμπληρώσει εξήντα ημέρες εκτός δράσης και θα επιστρέψει τέλη Νοέμβρη στη διάθεση του προπονητή του συλλόγου, Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ έδωσε τα απαραίτητα έγγραφα και ο Λιούμπισιτς θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα ματς.

Όταν ολοκληρωθεί το δίμηνο από τη γνωμάτευση για τον Ζίνι, τότε η ΑΕΚ θα μπορεί να επαναφέρει τον Ζίνι στη λίστα της.