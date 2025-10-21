Στην Μπάγερν ως το 2029 ο Κομπανί

Η Μπάγερν Μονάχου επέκτεινε το συμβόλαιο του προπονητή Βενσάν Κομπανί για δύο χρόνια (ως το καλοκαίρι του 2029), ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές Γερμανίας την Τρίτη.

Φτάνοντας στη Βαυαρία το καλοκαίρι του 2024 για να αντικαταστήσει τον Τόμας Τούχελ, ο Κομπανί έχει καθιερωθεί στην Μπάγερν κατακτώντας το 34ο πρωτάθλημα Γερμανίας για τον σύλλογο του Μονάχου (ρεκόρ στη Γερμανία) στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής.

«Είμαι ευγνώμων, νιώθω τιμή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπάγερν για την εμπιστοσύνη και το εργασιακό περιβάλλον που μου έχει προσφέρει από την πρώτη μέρα. Νιώθω ότι βρίσκομαι εδώ περισσότερο καιρό και ότι καταλαβαίνω καλά τον σύλλογο», δήλωσε ο Κομπανί.

«Μέχρι στιγμής, ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Έχουμε ξεκινήσει ένα σπουδαίο ταξίδι. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να γιορτάσουμε πολλές ακόμη επιτυχίες», πρόσθεσε ο Βέλγος, ο οποίος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην ομάδα Νέων της Άντερλεχτ, πριν περάσει δύο σεζόν στην Μπέρνλι στην Αγγλία.

Η Μπάγερν έχει κερδίσει τους πρώτους έντεκα αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν: επτά στην Μπουντεσλίγκα, δύο στο Τσάμπιονς Λιγκ, έναν στο Κύπελλο και το Σούπερ Καπ «Φραντς Μπεκενμπάουερ», το δεύτερο τρόπαιο του Κομπανί από την άφιξή του.

Την Τετάρτη (22/10, 22:00) φιλοξενεί την Μπριζ για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, συνεχίζοντας το καλύτερο ξεκίνημα της ομάδας στην ιστορία της.