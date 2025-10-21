Youth League: Ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού ηττήθηκε με 3-0 από την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, για την 3η αγωνιστική στο Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου, που μετρούσε δύο νίκες σε δύο αγώνες (με Πάφο και Άρσεναλ), αιφνιδιάστηκε στο πρώτο ημίχρονο, όταν δέχθηκε όλα τα γκολ σε διάστημα έντεκα λεπτών.

Ο Άντριαν Γκερέρο άνοιξε το σκορ για τους «Μπλαουγκράνα» στο 13ο λεπτό, για να ακολουθήσουν τα τέρματα του Όριαν Γκόρεν (18΄, 24΄) που σφράγισαν τη μοίρα του αγώνα από νωρίς.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα του Γιώργου Σίμου είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου, οπότε και θα υποδεχθεί την Αϊντχόφεν.