Η FIFA κατηγορείται για παράνομες υπηρεσίες στοιχημάτων

Η ελβετική ρυθμιστική αρχή Gespa κατηγορεί τη FIFA ότι προσφέρει παράνομες υπηρεσίες στοιχημάτων μέσω της πλατφόρμας blockchain. Σύμφωνα με την Gespa, η πλατφόρμα παρέχει «μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες στοιχημάτων στην Ελβετία».

Εναντίον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχει υποβληθεί ποινική καταγγελία από την ελβετική ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών για φερόμενες παρατυπίες στην πώληση tokens (σ.σ. ψηφιακή μονάδα που αντιπροσωπεύει αξία), που συνδέονται με εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η καταγγελία έρχεται μετά από προκαταρκτική έρευνα για την πλατφόρμα FIFA Collect, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain για να προσφέρει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με εισιτήρια διοργανώσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση της Gespa, η πλατφόρμα παρέχει «μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες στοιχημάτων στην Ελβετία και ως εκ τούτου είναι παράνομες».

Αυτός ο φορέας, υπεύθυνος για την εποπτεία λαχειοφόρων αγορών, αθλητικών στοιχημάτων και άλλων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών, θεωρεί ότι οι δραστηριότητες της FIFA που χρησιμοποιούν αυτά τα ψηφιακά tokens εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τυχερών παιχνιδιών, το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες άδειες που η οντότητα δεν διαθέτει.

Η διαμάχη περιστρέφεται γύρω από το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει η FIFA για την πώληση αυτών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Τα tokens υπόσχονται οφέλη που σχετίζονται με την αγορά εισιτηρίων και αποκλειστικών εμπειριών, τα οποία, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, θα μπορούσαν να παρακινήσουν τους χρήστες να συμμετάσχουν σε κερδοσκοπικές ή τυχερές δραστηριότητες.

Η έρευνα επιδιώκει να προσδιορίσει εάν ο οργανισμός παραβίασε τους ισχύοντες οικονομικούς κανονισμούς ή τους κανονισμούς τυχερών παιχνιδιών της χώρας.

Η FIFA δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με την καταγγελία. Ωστόσο, πηγές προσκείμενες σε αυτήν αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία FIFA Collect σχεδιάστηκε ως ένα έργο τεχνολογικής καινοτομίας που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της εμπλοκής των οπαδών και όχι ως μηχανισμός τυχερών παιχνιδιών.

Εάν οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν, ο οργανισμός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οικονομικές κυρώσεις και σημαντική ζημία στη φήμη του. Η υπόθεση αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και της παραδοσιακής νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια.

Η επεκτεινόμενη χρήση tokens και πλατφορμών blockchain στον αθλητισμό θέτει νέες προκλήσεις για τις κυβερνήσεις και τους ρυθμιστικούς φορείς. Η Ελβετία, ειδικότερα, υπήρξε πρωτοπόρος στη θέσπιση νομικών πλαισίων για την ψηφιακή οικονομία, δημιουργώντας ενδεχομένως ένα βασικό προηγούμενο γι΄ άλλες δικαιοδοσίες.

Η έρευνα της Gespa όχι μόνο θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της FIFA, αλλά και την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια κι εποπτεία στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στον κόσμο του αθλητισμού.

