Δοκιμασία στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό

Ένας πολύ απαιτητικός αγώνας περιμένει το βράδυ της Τρίτης τον Ολυμπιακό (21/12, 19:45), που καλείται να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο στάδιο «Μονζουίκ» για την τρίτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) οι Καταλανοί στοχεύουν στη δεύτερη νίκη τους στην εφετινή διοργάνωση μετά από εκείνη στην Αγγλία επί της Νιούκαστλ στην πρεμιέρα, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το πρώτο τρίποντο μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα και την ήττα (0-2) στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει αρκετούς τραυματισμούς, όπως οι Χοάν Γκαρθία, Τερ Στέγκεν, Γκάβι, Όλμο και Λεβαντόφσκι, ενώ Ραφίνια και Τόρες δεν θα παίξουν λόγω του επερχόμενου Clasico.

Ο Φερμίν Λόπεθ αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, ενώ Αραούχο και Μαρτίν είναι επίσης επιλογές, αν ο Φλικ αλλάξει την αμυντική γραμμή του. Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να ξεκουράσει βασικούς παίκτες, όπως ο Μπαλντέ και ο Πέδρι πριν από το ισπανικό ντέρμπι.

Για τον Ολυμπιακό, μοναδικός απών είναι ο Ροντινέι. Ο Πιρόλα ξεκουράστηκε στη Λάρισα αλλά θα είναι βασικός την Τρίτη πλάι στον Ρέτσο, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ντάνι Γκαρθία και Μαρτίνς.