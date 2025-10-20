Διαμάχη στο Ισραήλ μετά την ακύρωση του ντέρμπι

Έντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά την ακύρωση του ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ την Κυριακή το βράδυ, λόγω ταραχών κι επεισοδίων μέσα και γύρω από το στάδιο όπου διεξαγόταν ο αγώνας της ισραηλινής Premier League.

Η ακύρωση του αγώνα και η εκκένωση του σταδίου, όπου υπήρχαν περίπου 30.000 άνθρωποι, προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως είπε, το γεγονός προστέθηκε στην «ατελείωτη λίστα αποτυχιών του αποτυχημένου υπουργού (Εθνικής Ασφάλειας) Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος δεν μπόρεσε να επιτρέψει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο κράτος του Ισραήλ».