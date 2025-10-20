Μεντιλίμπαρ: Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη  εκδοχή του εαυτού μας

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν σαφής στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ενόψει του αυριανού (21/10, 19:45) αγώνα με την Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική στη League phase του Champions League.

«Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να είναι η Μπαρτσελόνα σε κακή μέρα», υπογράμμισε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τη δοκιμασία που περιμένει την ομάδα του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

«Δεν θα αλλάξει τίποτα για την ομάδα μας. Θα συνεχίσουμε με την νοοτροπία που δείξαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αμυνθούμε σωστά. Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», πρόσθεσε ο Βάσκος τεχνικός.

Για την επιστροφή του στην Ισπανία είπε ότι «είναι πολύ όμορφο που γυρίζω στην πατρίδα μου και θα παίξουμε απέναντι σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να είναι και η Μπαρτσελόνα σε κακή μέρα. Είμαι εδώ και για κάτι καλό και για κάτι κακό».

Ταυτόχρονα, διευκρίνισε ότι δεν εστιάζει μόνο στην εξουδετέρωση του Πέδρι: «Έχουμε πολλά διαφορετικά σενάρια για το αυριανό παιχνίδι. Δεν αφορούν μόνο στον Πέδρι. Στο επίπεδο που παίζει ο ίδιος είναι σαν ξεχνάμε τους υπόλοιπους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Είναι οι πάσες που δίνει και αυτός που τρέχει περισσότερο».

Ερωτηθείς για τα παιχνίδια του απέναντι στην Μπαρτσελόνα απάντησε ότι «πριν 2-3 σεζόν είχα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα με τη Σεβίλλη και χάσαμε. Οσον αφορά στο αυριανό ματς, θα παίξουμε με πάθος και θέληση. Οι περισσότερες φορές απέναντι στη Μπαρτσελόνα ήταν στην ομαδάρα του Γκουαρντιόλα. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι οι οπαδοί μας. Είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και αυτό πρέπει να παλέψουμε και για εκείνους. Είναι αυτοί που μας δίνουν ώθηση».

Όσο για την εικόνα των Καταλανών στα τελευταία παιχνίδια; «Ο τρόπος που παίζουν δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την αρχή της σεζόν ή την προηγούμενη. Πρέπει να αλλάξει ίσως κάποια πράγματα όσον αφορά στους παίκτες, γιατί έχει αρκετούς τραυματίες. Οι αυτοματισμοί που είχαν μπορεί να χαθούν. Θα προσπαθήσουν να έχουν κατοχή, να πιέσουν και να μην μας δώσουν ελευθερία. Η άμυνα επίσης να μην είναι πολύ ψηλά ή χαμηλά. Εμείς δεν θα αλλάξουμε την τακτική μας και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Γιαμάλ, αλλά δεν είναι ο μόνος».

Ερωτηθείς για την αποβολή του Χάνσι Φλικ στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Τζιρόνα, ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι «κι εμένα με έχουν αποβάλλει. Με την ηλικία, όσο μεγαλώνεις, ηρεμείς. Δεν νομίζω να τον αποβάλλουν ξανά. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος».