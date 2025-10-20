Logo Image

Στον Σίνερ και πάλι το Six Kings Slam

Αθλητικά

REUTERS/Stephanie Lecocq

Ο Ιταλός τενίστας κέρδισε συνολικά 7,5 εκ. δολάρια και... μια χρυσή ρακέτα

Ο Γιάνικ Σίνερ κατάκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Six Kings Slam και πίστωσε το λογαριασμό του με άλλα 6 εκ. δολάρια.

Στον τελικό του Ριάντ ο Ιταλός, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ (Νο1) με 6-2, 6-4 ύστερα από μόλις 73 λεπτά αγώνα

Το Six Kings Slam είναι το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο και διεξάγεται ετησίως στη Σαουδική Αραβία. Οι έξι τενίστες (μεταξύ τους και ο Τσιτσιπάς) έλαβαν από 1,5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή.

Επίσης, ο Σίνερ, εκτός από το χρηματικό έπαθλο, πήρε ως δώρο από τους διοργανωτές και μια χρυσή ρακέτα αξίας 250 χιλιάδων δολαρίων.

