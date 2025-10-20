Logo Image

Τραγωδία μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία

Αθλητικά

Χούλιγκαν τραυμάτισαν θανάσιμα οδηγό λεωφορείου πετώντας πέτρες και τούβλα

Η Ιταλία είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο οδηγού πούλμαν που μετέφερε οπαδούς της ομάδας μπάσκετ Πιστόια, το βράδυ της Κυριακής.

Ο 65χρονος άνδρας βρισκόταν στο όχημα ως δεύτερος οδηγός, όταν ξαφνικά άγνωστοι άρχισαν να πετούν πέτρες και τούβλα.

Ένα από τα τούβλα έσπασε το παρμπρίζ και πέτυχε τον άτυχο άνδρα στο στήθος, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Τέρνι με το Ριέτι, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Ρώμη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη βίας και παραφροσύνης».

