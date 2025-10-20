Logo Image

Ακόμα ένας τελικός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για τον Πετρούνια

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει το πέμπτο μετάλλιο στην διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά και το ένα ασημένιο

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορά στην καριέρα του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αυτή τη φορά στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Ινδονησία (Τζακάρτα).

Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς για το πρόγραμμά του και μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στον τελικό της Παρασκευής (24/10).

Ο «άρχοντας των κρίκων», προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία από τους προκριματικούς και θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στην διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ασημένιο, το 2023.

