Logo Image

Νέος προπονητής της Σουηδίας ο Πότερ

Αθλητικά

Νέος προπονητής της Σουηδίας ο Πότερ

Ο Άγγλος τεχνικός προσλήφθηκε για να οδηγήσει τους Σκανδιναβούς στους εναπομείναντες αγώνες των προκριματικών, με επέκταση συμβολαίου εάν η ομάδα προκριθεί

Ο Γκρέιαμ Πότερ αποδέχτηκε ένα προσωρινό συμβόλαιο για να οδηγήσει την Εθνική Σουηδίας στα πλέι οφ και στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την επέκταση να τίθεται σε ισχύ μόνο εάν η Σουηδία προκριθεί.

Η Σκανδιναβική ομάδα έχει μόλις έναν βαθμό μετά από τέσσερις αγώνες και είναι τελευταία στον Όμιλο Β. Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, την οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει το Κόσοβο με επτά βαθμούς, φαίνεται πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι απομένουν μόνο δύο παιχνίδια.

Την περασμένη Τρίτη η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να απολύσει τον Γιον Νταλ Τόμασον. Ο αντικαταστάτης του ανακοινώθηκε σήμερα.

«Είναι πολύ τιμητικό που έχω αυτόν τον ρόλο, αλλά και με απίστευτο κίνητρο», δήλωσε ο 50χρονος Άγγλος τεχνικός. «Η Σουηδία έχει φανταστικούς παίκτες που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Από το πάρτι στον φόβο του 2007: Πληθαίνουν τα σήματα κινδύνου στις αγορές

Από το πάρτι στον φόβο του 2007: Πληθαίνουν τα σήματα κινδύνου στις αγορές

Και συμπλήρωσε: «Η δουλειά μου θα είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε, ως ομάδα, να μπορέσουμε να παίξουμε στο υψηλότερο επίπεδο για να οδηγήσουμε τη Σουηδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο το επόμενο καλοκαίρι».

Ο πρόεδρος της Σουηδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σίμον Άστρεμ, δήλωσε: «Στόχος μας παραμένει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube