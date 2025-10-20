Νέος προπονητής της Σουηδίας ο Πότερ

Ο Γκρέιαμ Πότερ αποδέχτηκε ένα προσωρινό συμβόλαιο για να οδηγήσει την Εθνική Σουηδίας στα πλέι οφ και στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την επέκταση να τίθεται σε ισχύ μόνο εάν η Σουηδία προκριθεί.

Η Σκανδιναβική ομάδα έχει μόλις έναν βαθμό μετά από τέσσερις αγώνες και είναι τελευταία στον Όμιλο Β. Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, την οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει το Κόσοβο με επτά βαθμούς, φαίνεται πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι απομένουν μόνο δύο παιχνίδια.

Την περασμένη Τρίτη η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να απολύσει τον Γιον Νταλ Τόμασον. Ο αντικαταστάτης του ανακοινώθηκε σήμερα.

«Είναι πολύ τιμητικό που έχω αυτόν τον ρόλο, αλλά και με απίστευτο κίνητρο», δήλωσε ο 50χρονος Άγγλος τεχνικός. «Η Σουηδία έχει φανταστικούς παίκτες που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου».

Και συμπλήρωσε: «Η δουλειά μου θα είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε, ως ομάδα, να μπορέσουμε να παίξουμε στο υψηλότερο επίπεδο για να οδηγήσουμε τη Σουηδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο το επόμενο καλοκαίρι».

Ο πρόεδρος της Σουηδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σίμον Άστρεμ, δήλωσε: «Στόχος μας παραμένει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».