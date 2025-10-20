Φλικ: Από τις καλύτερες ομάδες επιθετικά ο Ολυμπιακός

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται αύριο (21/10, 19:45) τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Champions League, με τον προπονητή της, Χάνσι Φλικ, να καθιστά σαφές ότι το μυαλό του, όπως και των παικτών του, είναι στραμμένο σε αυτό το παιχνίδι και πως το «clasico» της Κυριακής (26/10) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μπορεί να περιμένει.

«Θα το σκεφτώ μετά τον αυριανό αγώνα», απάντησε σε ερώτηση για το ντέρμπι με τη Ρεάλ, ενώ στον αρχικό σχολιασμό του εξήρε τον πειραϊκό σύλλογο. «Έχουν μία από τις καλύτερες ομάδες, είχαν ευκαιρίες να σκοράρουν (με την Άρσεναλ)… έχουν καλούς παίκτες και ξέρουν πώς να παίζουν» είπε ο Γερμανός τεχνικός, που δεν θα έχει διαθέσιμους Φεράν Τόρες και Ραφίνια.

Για την αποβολή του στον αγώνα με την Τζιρόνα, που θα στερήσει από την Μπαρτσελόνα την παρουσία του στο ντέρμπι με τη Ρεάλ, ο Φλικ σχολίασε πως «όταν ήμουν στην Μπάγερν και παίζαμε εναντίον της Μπάρτσα, μου έλεγαν ότι δεν χαμογελούσα. Τώρα έχω διαφορετικά συναισθήματα κι αυτός ο σύλλογος με έχει αλλάξει».

Και πρόσθεσε: «Αγαπώ τον σύλλογο και την πόλη. Θέλω να δώσω τα πάντα. Ζω για τον σύλλογο. Δεν μου αρέσει να βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση ή τον εγγονό μου να με βλέπει να το κάνω αυτό. Ίσως πρέπει να αλλάξω τη συμπεριφορά μου».

Ο Φλικ επιβεβαίωσε ότι θα χρησιμοποιήσει αύριο σε ρόλο σέντερ φορ τον Ράσφορντ, απόντων Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες: «Είναι μια καλή επιλογή, που μπορεί να παίξει στο “9” αλλά και στο “11”. Όταν τον σκεφτόμασταν, ξέραμε ότι ήταν ευέλικτος. Έχει βελτιωθεί πολύ. Έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά».

«Νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Είναι το Champions League, προερχόμαστε από ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και πρέπει να παίξουμε καλά, να ανακτήσουμε τον ρυθμό μας και να κερδίσουμε. Θέλουμε να παίξουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», δήλωσε με τη σειρά του ο Φερμίν Λόπεθ.

Για την εβδομάδα που έρχεται και περιλαμβάνει, εκτός της μάχης με τον Ολυμπιακό, και το ντέρμπι με τη Ρεάλ, σχολίασε: «Έρχονται δύο σημαντικοί αγώνες, είναι μία σπουδαία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είμαι βασικός. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και ελπίζουμε να πάρουμε όλους τους βαθμούς. Δεν σκεφτόμαστε πέρα από το αύριο. Είναι ένας σημαντικός αγώνας, προερχόμαστε από μία ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες».