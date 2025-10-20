Logo Image

Χωρίς Ροντινέι στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός

Ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να βγει νικητής στη μάχη με το χρόνο, επιστρέφει όμως ο Στρεφέτσα

Στην Βαρκελώνη βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας η αποστολή του Ολυμπιακού, που αύριο το βράδυ (21/10, 19:45) θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο «Μόντζουικ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μοναδικός απών από το μεγάλο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της ισπανικής πόλης θα είναι ο Ροντινέι, ο οποίος δεν ακολούθησε τους συμπαίκτες του στο ταξίδι για την ιβηρική χερσόνησο.

Ο Βραζιλιάνος άσος των «ερυθρόλευκων» δεν κατάφερε να ξεπεράσει εγκαίρως το πρόβλημα τραυματισμού του, σε αντίθεση με τον Στρεφέτσα που επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου.

Την αποστολή συνθέτουν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Μαζί με τους «μεγάλους» αναχώρησε και η ομάδα των Νέων του πειραϊκού συλλόγου, η οποία, επίσης αύριο (21/10, 13:00), θα αντιμετωπίσει το αντίστοιχο συγκρότημα των Καταλανών για την 3η αγωνιστική στο Youth League.

Ο προπονητής της Κ19, Γιώργος Σίμος, πήρε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές:

Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Πλις, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Αβραμούλης.

