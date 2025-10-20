Η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ για το θέμα Λανουά

Η ΠΑΕ ΑΕΚ τοποθετήθηκε για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στην OPAP Arena, γνωστοποιώντας τη θέση της επί των όσων ισχυρίστηκε χθες η ΕΠΟ για προπηλακισμό του επικεφαλής της ΚΕΔ.

Σύμφωνα με την Ένωση, δεν υπήρξε προπηλακισμός αλλά φραστικό περιστατικό, μετά το οποίο ο Γάλλος αξιωματούχος της διαιτησίας αποσύρθηκε αρχικά στο Lounge και ύστερα αποφάσισε να φύγει από το γήπεδο στο ημίχρονο του ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Η θέση της ΑΕΚ:

«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη.

Δεν υπήρξε προπηλακισμός, υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό από το κάτω διάζωμα (κάτω όροφος). Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο.

Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο. Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους».