Ο Μπενίτεθ έστειλε στον Παναθηναϊκό υπογεγραμμένο το συμβόλαιο

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει κι επίσημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ισπανός τεχνικός έστειλε το βράδυ της Κυριακής (19/10) υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και μέσα στην εβδομάδα θα αναλάβει τα ηνία του «τριφυλλιού».

Ο 65χρονος Μπενίτεθ είχε συμφωνήσει προφορικά σχεδόν σε όλα με τον Γιάννη Αλαφούζο σε συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο, παρουσία του Φράνκο Μπαλντίνι, ωστόσο είχε ζητήσει δύο μέρες διορία.

Σήμερα ο Μπενίτεθ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο με χρονική διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027 κι οψιόν επέκτασης γι΄ άλλο ένα έτος, ενώ οι αποδοχές του θα φτάνουν τα 4 εκατ. ευρώ, στο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για προπονητή ελληνικής ομάδας.

Ο Ισπανός αναμένεται στην Αθήνα εντός της εβδομάδας, οπότε και θα ανακοινωθεί επίσημα, ενώ δουλειά θα πιάσει μετά τον αγώνα της Πέμπτης (23/10) με τη Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Πηγή: ΑΜΠΕ