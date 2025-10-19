ΕΠΟ: Θύμα προπηλακισμού ο Λανουά, θα κινηθούμε νομικά

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, μετέβη απόψε στην ΟΠΑΠ Αρένα ως παρατηρητής διαιτησίας, όμως σύμφωνα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προπηλακίστηκε πριν την έναρξη του ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ κι αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Η ΕΠΟ που προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά, υπογραμμίζοντας ότι η ΑΕΚ, ως υπεύθυνη για τη διοργάνωση κι ασφάλεια του αγώνα, θα πρέπει να συμβάλει στον εντοπισμό και την τιμωρία εκείνων που ανάγκασαν τον Γάλλο αξιωματούχο να φύγει.

Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά».

Η θέση της Ομοσπονδίας:

«Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ.

Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά.

Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη».