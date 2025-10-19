Logo Image

Super League: Επιβλητική νίκη του ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα

Αθλητικά

Super League: Επιβλητική νίκη του ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε την ΑΕΚ με 2-0 και απολαμβάνει, μόνη πια, την κορυφή της βαθμολογίας

Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος σηματοδότησε αλλαγή στην κορυφή της Σούπερ Λίγκας.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα με 2-0 από την ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ και βρέθηκε μόνος στην πρώτη θέση, αποτέλεσμα που ευνόησε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε την Ένωση στους 16 βαθμούς και από το -3 βρίσκεται πια στο -1από τον πρωτοπόρο.

Για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν η πρώτη ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα, την ώρα που οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 2/2 στα ντέρμπι που έπαιξαν ως τώρα, μιας και είχε προηγηθεί η νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα (2-1).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια, αφού εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα ατομικά λάθη των αντίπαλων παικτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η ληστεία των 7 λεπτών: Πώς έκαναν φτερά τα κοσμήματα από το Λούβρο – Η «κινηματογραφική» επιχείρηση των ληστών

Η ληστεία των 7 λεπτών: Πώς έκαναν φτερά τα κοσμήματα από το Λούβρο – Η «κινηματογραφική» επιχείρηση των ληστών

Στη φάση του 0-1, που σημείωσε ο Μπάμπα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (45΄+1), ο μπακ του ΠΑΟΚ βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του Στρακόσα καθώς ο Γκρούγιτς τον είχε χάσει, ενώ ευθύνη είχε και ο Ρότα.

Το 0-2 από τον Κωνσταντέλια λίγο μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (48΄) ήταν… ευγενική χορηγία του Μουκουντί, ο οποίος καθυστέρησε να δώσει την μπάλα πιεζόμενος από τον Ζίβκοβιτς, τη γύρισε πίσω χωρίς να ελέγξει και ο 22χρονος διεθνής πέρασε και τον Στρακόσα για να σκοράρει σε άδεια εστία.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Καμερουνέζος σέντερ μπακ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 86΄ όταν «γκρέμισε» τον Ντεσπόντοφ, με συνέπεια να είναι απών από το ντέρμπι που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, που ήταν παρατηρητής διαιτησίας, προπηλακίστηκε πριν την έναρξη του αγώνα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube