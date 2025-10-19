Super League: Επιβλητική νίκη του ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα

Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος σηματοδότησε αλλαγή στην κορυφή της Σούπερ Λίγκας.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα με 2-0 από την ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ και βρέθηκε μόνος στην πρώτη θέση, αποτέλεσμα που ευνόησε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε την Ένωση στους 16 βαθμούς και από το -3 βρίσκεται πια στο -1από τον πρωτοπόρο.

Για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν η πρώτη ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα, την ώρα που οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 2/2 στα ντέρμπι που έπαιξαν ως τώρα, μιας και είχε προηγηθεί η νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα (2-1).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια, αφού εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα ατομικά λάθη των αντίπαλων παικτών.

Στη φάση του 0-1, που σημείωσε ο Μπάμπα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (45΄+1), ο μπακ του ΠΑΟΚ βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του Στρακόσα καθώς ο Γκρούγιτς τον είχε χάσει, ενώ ευθύνη είχε και ο Ρότα.

Το 0-2 από τον Κωνσταντέλια λίγο μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (48΄) ήταν… ευγενική χορηγία του Μουκουντί, ο οποίος καθυστέρησε να δώσει την μπάλα πιεζόμενος από τον Ζίβκοβιτς, τη γύρισε πίσω χωρίς να ελέγξει και ο 22χρονος διεθνής πέρασε και τον Στρακόσα για να σκοράρει σε άδεια εστία.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Καμερουνέζος σέντερ μπακ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 86΄ όταν «γκρέμισε» τον Ντεσπόντοφ, με συνέπεια να είναι απών από το ντέρμπι που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, που ήταν παρατηρητής διαιτησίας, προπηλακίστηκε πριν την έναρξη του αγώνα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο.