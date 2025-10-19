Super League: Δώρο Ντραγκόφκσι και ισοπαλία το Άρης-Παναθηναϊκός

Άρης και Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1 απόψε στη Θεσσαλονίκη σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από το μεγάλο λάθος του Ντραγκόφσκι που έκανε μεγάλο λάθος στο γκολ της ισοφάρισης για τους «κίτρινους».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά το αποψινό παιχνίδι, καθώς μόλις στο 3′ άνοιξε το σκορ με τον Σφιντέρσκι. Ο Καλάμπρια με υπέροχη κάθετη πάσα, βρήκε τον Πολωνό στράικερ στον χώρο, ο οποίος με υπέροχο τελείωμα νίκησε τον Διούδη για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν χώρους αλλά σπατάλησαν καλές προϋποθέσεις και οι γηπεδούχοι απείλησαν μοναχά στο 38′ με τον Ντραγκόφσκι να κάνει καταπληκτική επέμβαση στο σουτ του Καντέβερε.

Στο δεύτερο μέρος οι ”πράσινοι” απείλησαν με σουτ του Τσέριν στο 48′ που πέρασε λίγο άουτ και εκείνο του Ζαρουρί στο 49′ που μπλόκαρε ο Διούδης. Ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του και στο 59′ το σουτ του Σίστο που βρήκε στα σώματα, πέρασε λίγο μακριά από την εστία του Παναθηναϊκού. Όπως και η προσπάθεια του Ροζ στο 62′.

Ο Άρης πίεσε και κατάφερε στο 74′ να κάνει το 1-1. Από το σουτ του Δώνη, ο Ντραγκόφσκι έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του για την ισοφάριση των γηπεδούχων.

Στο 90′ ο Τετέ έχασε τρομερή ευκαιρία αλλά νικήθηκε από τον Διούδη σε μια τεράστια στιγμή για τον Παναθηναϊκό, όπως άστοχος ήταν και ο Πάντοβιτς στο 94′.