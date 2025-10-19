Η Μάντσεστερ Γ. σόκαρε τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ

Μια κεφαλιά του Χάρι Μαγκουάιρ σφράγισε μια συναρπαστική νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Λίβερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ, τερματίζοντας τα 9 χρόνια χωρίς νίκη στο Άνφιλντ.

Η Λίβερπουλ, η οποία έχει πλέον χάσει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έπεσε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Η Γιουνάιτεντ, η οποία κέρδισε δύο συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος για πρώτη φορά επί των ημερών του Ρούμπεν Αμορίμ, ανέβηκε στην ένατη θέση με 13 βαθμούς.

Ο Μπράιαν Μπεμό άφησε άναυδο το κοινό στο Άνφιλντ σκοράροντας ένα λεπτό μετά την έναρξη του αγώνα, από προσπάθεια του Αμάντ Ντιαλό.

Ο Κόντι Χάκπο είχε τρία (!) δοκάρια πριν τελικά ισοφαρίσει στο 78ο λεπτό, μετά από σέντρα του Φεντερίκο Κιέζα, αλλά ο Μαγκουάιρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λίβερπουλ σημειώνοντας το νικητήριο γκολ στο 84ο λεπτό.