GBL: Εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού στη Ρόδο

Αθλητικά

Το «τριφύλλι» επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Κολοσσό με 90-67 στο κατάμεστο από 3.000 φίλους και των δύο ομάδων κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας Ρόδου,  στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της GBL.

Οι «πράσινοι επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκαν 30-15 στο πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκάλεπτου με δύο τρίποντα του Μάριους Γκριγκόνις κι όταν οι «θαλασσί» μείωσαν στους οκτώ (61-53), με επιμέρους σκορ 29-14 στα τελευταία 13΄.

Ο Σορτς με 18 πόντους (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο) και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Ο Γιούρτσεβεν είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μήτογλου 12 πόντους κι επίσης 9 ριμπάουντ και ο Ρογκαβόπουλος 12 πόντους.

Από τον Κολοσσό προσπάθησαν περισσότερο ο Γκαλβανίνι, που είχε 13 πόντους και 3 κοψίματα στο ενεργητικό του και ο Τέιλορ, ο οποίος σκόραρε 12 πόντους με 4/5 σουτ εντός πεδιάς.

