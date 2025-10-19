Super League: Τέταρτος ο Βόλος

Ο Βόλος έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακή πορεία του στη Σούπερ Λίγκα, αφού επικρατώντας του Πανσερραϊκού (2-1) στο Πανθεσσαλικό στάδιο ανέβηκε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος μετά από επτά αγωνιστικές.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο έφτασε στους 12 βαθμούς προσπερνώντας Λεβαδειακό και Άρη, που παίζει αργότερα με τον Παναθηναϊκό, ενώ η μακεδονική ομάδα παρέμεινε στα «χαμηλά» (5 βαθμοί).

Οι Θεσσαλοί πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο πρώτο λεπτό, όταν ο Γκελασβίλι απέτυχε να διώξει μια μπαλιά και ο Χάμουλιτς άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό με κοντινό πλασέ.

Το γρήγορο γκολ «πάγωσε» τους φιλοξενούμενους, που κινδύνεψαν να δεχτούν και δεύτερο, από τον Σόρια στο 5ο λεπτό, αλλά ο Τιναλίνι του το αρνήθηκε.

Στο 17΄ ο Βόλος είχε νέα ευκαιρία με την άστοχη προβολή του Λάμπρου, για να απαντήσει ο Πανσερραϊκός στο 30΄ με ένα σουτ του Μπανζάκι που έδιωξε ο Σιαμπάνης.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι για χέρι του Φορτούνα σε σουτ του Μάρας. Ένα πέναλτι που καταλογίστηκε μετά από έξι λεπτά και μαραθώνια παραμονή του Σιδηρόπουλου στο μόνιτορ και το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ιβάν στο 67΄.

Το 1-1 «αφύπνισε» τους εφησυχασμένους γηπεδούχους, που άσκησαν πίεση στα «Λιοντάρια». Στο 80ό λεπτό ο Τιναλίνι απέκρουσε σωτήρια την κεφαλιά του Λάμπρου, αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έλληνας επιθετικός πήρε τη… ρεβάνς γράφοντας το 2-1 από μπαλιά του Τζόκα και στέλνοντας την ομάδα του στην πρώτη τετράδα.