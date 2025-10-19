Super League: Moιρασιά στη Τρίπολη για Αστέρα και Κηφισιά

Παρά την έλευση του Κόουλμαν στον πάγκο και το προβάδισμα λίγα λεπτά πριν το τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε ούτε και σήμερα να πάρει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 κόντρα στη Κηφισιά και παραμένουν στη τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

To πρώτο ημίχρονο κυλούσε στην απόλυτη ισορροπία, χωρίς φάσεις μέχρι να φτάσουμε στον έξτρα χρόνο, εκεί όπου η Κηφισιά άνοιξε το σκορ. Ο Πόμπο γύρισε στον Τεττέη, εκείνος πάσαρε στον Παντελίδη και ο Έλληνας εξτρέμ έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Παπαδόπουλος βγήκε νικητής στο τετ α τετ με τον Τεττέη, με τον Αστέρα να έχει δοκάρι με τον Κετού στο 48′. Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε με κεφαλιά του Μακέντα ένα λεπτό αργότερα.

Οι Αρκάδες δεν σταμάτησαν εκεί και στο 68′ πήραν το προβάδισμα. Ο Μπαρτόλο έδωσε στον Κετού, αυτός στον Καλτσά που με δυνατό σουτ έκανε το 2-1.

Στα υπόλοιπα λεπτά, ο Αστέρας οπισθοχώρησε, η Κηφισιά στο 84′ κατάφερε να απειλήσει με την κεφαλιά του Βιγιαφάνιες που έβγαλε ο Παπαδόπουλος και ισοφάρισε σε 2-2 στο 86′ με τον Τεττέη να κάνει υπέροχη ατομική ενέργεια και να… σερβίρει το γκολ στον Μούσιολικ.