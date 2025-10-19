Δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου: Κρατείται και τη Δευτέρα οδηγείται στο Αυτόφωρο

Δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου κ. Βασίλη Μπέτση.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΠΑΕ κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών, ενώ οι αρχές εξετάζουν τυχόν συνδέσεις με περιστατικά βίας στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται το μεσημέρι του Σαββάτου η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη του κ. Βασίλη Μπέτση προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10), , μετά από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, διενεργείται από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας, διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης βολών, 7 κοντάρια, 3 κράνη, πλήθος σπρέι, πλήθος μασκών και ρουχισμός άλλων ομάδων.

Η αντίδραση της ΠΑΕ Ατρόμητος

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέφρασε την «πλήρη στήριξή της» στον πρόεδρο του ΔΣ κ. Βασίλη Μπέτση, κάνοντας λόγο για «άδικη σύλληψή» του.

Ειδικότερα, η ΠΑΕ σε ανακοίνωσή της ανάφερε:

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».