GBL: Έβγαλε την… υποχρέωση με Πανιώνιο ο Ολυμπιακός

GBL: Έβγαλε την… υποχρέωση με Πανιώνιο ο Ολυμπιακός

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στον μεσημεριανό αγώνα του ΣΕΦ ήταν η επιστροφή των Γουόκαπ και Φουρνιέ στο παρκέ

Νικηφόρα συνέχισε την πορεία του ο Ολυμπιακός στην εφετινή GBL, καθότι ο αξιόμαχος σήμερα Πανιώνιος δεν μπορούσε να τον απειλήσει.

Η πειραϊκή ομάδα επιβλήθηκε των «κυανέρυθρων» με 81-66 στο ΣΕΦ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι όπου το ενδιαφέρον ήταν εστιασμένο στην επιστροφή των Γουόκαπ και Φουρνιέ στο παρκέ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσε την τρίτη νίκη σε τρεις αγώνες κι εξακλουθεί να ηγείται της κούρσας, παρέα με την ΑΕΚ στην κορυφή της κατάταξης.

