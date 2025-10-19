Στο κυρίως ταμπλό του Τόκιο η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε στον β΄ (τελευταίο) προκριματικό γύρο την Ολλανδή Σούζαν Λάμενς με 6-3, 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών, και θα συνεχίσει την πορεία της στο «Toray Pan Pacific Open Tennis»».

Ο αγώνα διακόπηκε για σχεδόν δύο ώρες στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ λόγω βροχής και συνεχίστηκε στο κεντρικό γήπεδο, που έχει οροφή.

Μετά την επανέναρξη η Σάκκαρη προηγήθηκε 4-3 με μπρέικ, κράτησε το σερβίς της και με νέο μπρέικ έφτασε στη νίκη που την έστειλε στο κυρίως ταμπλό.