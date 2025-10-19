Super League: Ντέρμπι Δικεφάλων στην Opap Arena – Στο Βικελίδης ο Παναθηναϊκός

Δύο ντέρμπι στο σημερινό πρόγραμμα της Super League, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν διαφορά δύο βαθμών, σε ένα δύσκολο ματς, με δεδομένα κιόλας ότι και οι δύο έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την Πέμπτη.

«Καίγονται» για το «τρίποντο» Άρης και Παναθηναϊκός

Μετά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, οι «κίτρινοι» πήραν ένα βαθμό στα δυο τελευταία ματς.

Οι «πράσινοι», από την άλλη, έδειξαν βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στο «Ντε Κάιπ» για το ματς με τη Φέγενορντ την Πέμπτη.

Το σημερινό πρόγραμμα

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (16:00, Νova Sports prime)

Βόλος – Πανσερραϊκός (17:30, Cosmote Sport 1)

Άρης – Παναθηναϊκός (19:30, Νova Sports prime)

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (21:00, Cosmote Sport 1)