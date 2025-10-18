Οδοστρωτήρας η Μπάγερν πήρε και το Klassiker

Ο Χάρι Κέιν σκόραρε ξανά και οδήγησε την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου σε νίκη επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-1 στο Klassiker της Bundesliga, διατηρώντας το τέλειο ξεκίνημα της σεζόν με την έβδομη συνεχόμενη νίκη.

Οι Βαυαροί, που φιλοξενούν την Κλαμπ Μπριζ στο Champions League την Τετάρτη, έπρεπε να επιβιώσουν από σημαντική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο από τους φιλοξενούμενους πριν εξασφαλίσουν την 11η νίκη τους σε 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν.

Η Μπάγερν προηγείται στην κούρσα της Bundesliga με 21 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τη δεύτερη Λειψία. Η Ντόρτμουντ, η οποία υπέστη την πρώτη ήττα σε 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έπεσε στην τέταρτη θέση με 14.

Ο Κέιν έδωσε στους γηπεδούχους προβάδισμα όταν σκόραρε το 12ο γκολ του στο πρωτάθλημα σε επτά αγώνες με μια κεφαλιά από κόρνερ του Τζόσουα Κίμιχ στο 22ο λεπτό.

Η Ντόρτμουντ, η οποία θα ταξιδέψει στην Κοπεγχάγη για το Champions League, δεν εμφανίστηκε πουθενά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προσπάθησε να ανακάμψει μετά την ανάπαυλα, με τον Καρίμ Αντεγιέμι να έχει (οριζόντιο) δοκάρι στο 67ο λεπτό.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Κέιν, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στη νίκη της χώρας του με 5-0 επί της Λετονίας την Τρίτη, έστειλε μια εκπληκτική πάσα από τα 60 μέτρα στον Λουίς Ντίαζ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή της Ντόρτμουντ και βρήκε τον Ολίζε για το 2-0 (79΄).

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Γιούλιαν Μπραντ πέντε λεπτά αργότερα και αύξησαν την πίεση στους γηπεδούχους, κάνοντας δραματικό το τέλος του αγώνα.