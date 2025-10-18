Super League: Νίκη του Παναιτωλικού στο ντεμπούτο Αναστασίου

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η… εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού.

Στο ντεμπούτο του με τα «Καναρίνια» ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να κάνει την ανατροπή απέναντι στον ΟΦΗ και να πανηγυρίζει τη δεύτερη εφετινή νίκη με το εμφατικό 4-2.

Και τα έξι γκολ της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής της Super League σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νέιρα στο 50΄ έβαλε μπροστά τους Κρητικούς, στο 53΄ ο Μίχαλακ ισοφάρισε για να ξαναδώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους ο Λαμπρόπουλος στο 56ο λεπτό.

Η αποβολή του Ανδρούτσου, όμως, στο 64΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποδείχθηκε ευεργετική για τους Αγρινιώτες που «απάντησαν» με άλλα τρία γκολ.

Στο 68΄ ο Νκολολό με πέναλτι έφερε το ματς στα ίσα, στο 75΄ ο Ντιέγκο οδήγησε στην ολική ανατροπή του σκηνικού, για να έρθει στο 80΄ και πάλι ο Νκολολό με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Η αποβολή του Στάγιτς στο ίδιο λεπτο έφερε αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους…