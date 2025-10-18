Super League: Επτάψυχος (και) στο Περιστέρι ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός κερδίζει και μάλιστα άνετα τον τίτλο της πιο μαχητικής ομάδας του πρωταθλήματος έως τώρα.

Οι Βοιωτοί έφυγαν με βαθμό από το Περιστέρι παρότι έχαναν με 2-0 μόλις στο 24΄, αφού κατόρθωσαν να επιστρέψουν με τον τρόπο που το είχαν κάνει απέναντι στην Κηφισιά (νίκησαν 3-2 ενώ έχαναν 2-0) και στον Ολυμπιακός, όπου παρότι τελικά ηττήθηκαν 3-2 είχαν ισοφαρίσει δύο φορές.

Ο Μπάκου άνοιξε το σκορ στο 24΄ μετά από συνεργασία με τον Ούρονεν, για να έρθει και το 2-0 για τον Ατρόμητο τέσσερα λεπτά αργότερα με ωραίο σουτ του Τσαντίλα.

Στο 28΄ οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Παλάσιος βρήκε τον Συμελίδη κι εκείνος πλάσαρε εύστοχα τον Χουτεσιώτη μειώνοντας σε 2-1 και ξαναβάζοντας την ομάδα του στο παιχνίδι.

Οι Βοιωτοί πίεσαν στην επανάληψη και στο 78΄ δικαιώθηκαν με ένα εξαιρετικό γκολ που πέτυχε ο Παλάσιος με απίθανο ψαλιδάκι.