Super League: Ο Ελ Κααμπί έκανε εύκολη τη ζωή του Ολυμπιακού

Ο Ελ Κααμπί ξαναβρήκε δίχτυα μετά από τέσσερα και ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς στη Λάρισα, επικρατώντας της ΑΕΛ με 2-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν την ΑΕΚ στους 16 βαθμούς και περιμένουν το αυριανό ντέρμπι των «Δικέφαλων», ενώ οι «βυσσινί», στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο τους, έμειναν καθηλωμένοι στους 4 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με γκολ από τα… αποδυτήρια. Το πέτυχε ο Μαροκινός «φονιάς» με απίθανο τακουνάκι από πάσα του Ορτέγκα, ακριβώς με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού.

Με τον Ελ Κααμπί να έχει… πάρει φωτιά και να απειλεί στο 10΄ (θεαματικό ψαλίδι μόλις άουτ), στο 11΄ (γυριστή κεφαλιά) και στο 38΄ (πλασέ δίπλα από το δοκάρι), ο Ολυμπιακός έφτασε στο 0-2 σε ανύποπτη φάση.

Στο 41΄ και σε σύγχυση που δημιουργήθηκε στην περιοχή των «βυσσινί» ο Μάνσα σούταρε, η μπάλα βρήκε στο χέρι Κοβάτσεβιτς και κατέληξε κόρνερ.

Πριν εκτελεστεί όμως ο διαιτητής Τσακαλίδης κλήθηκε από τον VAR για on field revew και καταλόγισε πέναλτι για χέρι του παίκτη της ΑΕΛ, που μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Κααμπί στο 44΄.

Με αυτό το γκολ έφτασε τα 65 στον Ολυμπιακό (σε 104 αγώνες) κι έφτασε τον Βασίλη Καραπιάλη στην 11η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην πειραϊκή ομάδα.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε το ρυθμό του πρώτου, με την ΑΕΛ να έχει ένα μακρινό σουτ του Στάικου στο 64ο λεπτό που έβγαλε στη δεξιά γωνία του ο Τζολάκης.

Στο 73΄ ο Τσακαλίδης ανακάλεσε το πέναλτι που είχε δώσει στους «βυσσινί» για πέσιμο του Μούργου στην περιοχή, αφού το νέο on field revew αποκάλυψε πως ο Ονιεμαέτσι είχε βρει μπάλα, στην τελευταία «συγκίνηση» του αγώνα.