Η Νότιγχαμ απέλυσε τον Ποστέκογλου

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «απάλλαξε» από τα καθήκοντά του τον Άγγελο Ποστέκογλου, ένα μήνα κι εννέα ημέρες μετά τον διορισμό του και ύστερα από μια ακόμη ήττα, με 3-0 από την Τσέλσι εντός έδρας απόψε.

Η αγγλική ομάδα, που κατέχει την 17η θέση στην εφετινή Premier League, επικαλέστηκε «μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων» ως λόγο για την απόλυση, «με άμεση ισχύ», του ομογενή τεχνικού.

Επί ημερών Ποστέκογλου η Νότιγχαμ δεν σημείωσε ούτε μία νίκη σε συνολικά οκτώ αγώνες, μετρώντας έξι ήττες και δύο ισοπαλίες.