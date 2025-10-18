Euroleague: MVP της 5ης αγωνιστικής ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 5ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Αν και ο Ολυμπιακός βρισκόταν πίσω στο σκορ με 12 πόντους τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, η συνεισφορά του υπήρξε καταλυτική για την ανατροπή και τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι (95-94).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον χρησιμοποίησε για 29 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, με τον Βούλγαρο διεθνή να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους» 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κερδισμένα φάουλ.

Ο άσος του Ολυμπιακού συγκέντρωσε 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη για την αγωνιστική, με αποτέλεσμα να αποσπάσει τον τίτλο του MVP, δεύτερο στην εφετινή περίοδο.

Ο Βεζένκοφ έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης που φτάνει στο συγκεκριμένο επίτευγμα στη σεζόν 2025-26, ενώ συνολικά ήταν το 16ο βραβείο MVP στην καριέρα του στην Euroleague.

Έτσι, έφτασε τον Νάντο Ντε Κολό στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, ενώ πρώτος παραμένει ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές με 19.