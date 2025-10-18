Επιστρέφουν στην Εθνική Ισπανίας Ερμόσο και Λεόν

Μετά από τρία χρόνια πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής γύρω από την ισπανική γυναικεία ομάδα, όλες οι παίκτριες που αρχικά συμμετείχαν στην ομάδα «Las 15», δηλαδή οι 15 που αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την Εθνική για να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα, επέστρεψαν.

Η Μάπι Λεόν, η τελευταία… διαμαρτυρόμενη στην ομάδα και μια σταθερή αμυντικός της Μπαρτσελόνα, επιστρέφει μετά από τρία χρόνια απουσίας και συγκεκριμένα μετά την ήττα στα προημιτελικά του Euro από την Αγγλία, τον Ιούλιο του 2022.

Η Τζένι Ερμόσο, η οποία δεν είχε κληθεί από τον Οκτώβριο του 2024, επιστρέφει επίσης. Έχοντας μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της πρώην προπονήτριας Μόνσε Τομέ, η Ισπανίδα επωφελείται σαφώς από την άφιξη της Σόνια Μπερμούντεθ τον περασμένο Αύγουστο.

Η νέα προπονήτρια κάλεσε επίσης, για πρώτη φορά, την 17χρονη Κλάρα Σερατόρδι της Μπαρτσελόνα για να αντικαταστήσει την Πατρίθια Γκιγιάρο, η οποία υπέστη κάταγμα κόπωσης στο δεξί πόδι.

Οι βασικές παίκτριες παραμένουν ως είχαν, προεξαρχούσης της νικήτριας της Χρυσής Μπάλας, Αϊτάνα Μπονμάτι.