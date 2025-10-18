Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, χάνει τη σεζόν

Τα χειρότερα νέα επιβεβαιώθηκαν για τον σέντερ της Εφές Αναντολού, Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα μείνει εκτός παρκέ για 8 μήνες.

Ο Έλληνας σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο το βράδυ της Παρασκευή στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας, με φορείο.

Η Αναντολού Εφές με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε για τον σοβαρό τραυματισμό του 28χρονου σέντερ, ενώ και ο Ερκάν Οσμάνι τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει στα πιτς για περίπου 20 μέρες.