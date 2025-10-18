Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γκασκόιν για το αλκοόλ

O Πολ Γκασκόιν έγραψε ιστορία στα αγγλικά γήπεδα της δεκαετίας του 1980 και του 1990.

Έμεινε, όμως, επίσης στην ιστορία για την εξάρτησή του από το αλκοόλ, που δεν τον άφησε να κάνει όσα θα μπορούσε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο θρυλικός παλαίμαχος άσος μίλησε για την περιπέτειά του και παραδέχθηκε πως, πλέον, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει.

«Μεθούσα απλώς για το τίποτα. Δεν έχω αλλάξει, δεν μπορώ να αλλάξω, δεν θα ήξερα καν πώς να αλλάξω. Πιθανότατα θα πεθάνω ως Γκάζα. Αλλά δεν έχω τίποτα να κρύψω. Όλη η χώρα ξέρει πλέον τι έχω κάνει» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Έπινα γιατί ήθελα να πιώ, μετά μετάνιωνα για τις συνέπειες. Τώρα, αν υποτροπιάσω, δεν συνεχίζω για εβδομάδες όπως παλιά. Κοιτάζοντας πίσω, σίγουρα πλήγωσα τη μητέρα και τον πατέρα μου. Αλλά δεν το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Ο άνθρωπος που πληγώνεις περισσότερο είναι ο ίδιος σου ο εαυτός».