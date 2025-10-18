Logo Image

Super League: Επικίνδυνη αποστολή στη Λάρισα για τον Ολυμπιακό

Ανοίγει σήμερα, Σάββατο, η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου

Μετά την διακοπή για τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων, ξεκινά και πάλι σήμερα η Super League, περιλαμβάνοντας τρεις αναμετρήσεις.

Ξεχωρίζει η δύσκολη εκτός έδρας αποστολή του Ολυμπιακού στη Λάρισα, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στην Τούμπα.

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον καταπληκτικό φέτος, Λεβαδειακό, ενώ στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ, στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο των γηπεδούχων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00: ΑΕΛ – Ολυμπιακός

19:30: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

20:00: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

16:00: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

17:30: Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός

19:30: Άρης – Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

