Super League: Επικίνδυνη αποστολή στη Λάρισα για τον Ολυμπιακό

Μετά την διακοπή για τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων, ξεκινά και πάλι σήμερα η Super League, περιλαμβάνοντας τρεις αναμετρήσεις.
Ξεχωρίζει η δύσκολη εκτός έδρας αποστολή του Ολυμπιακού στη Λάρισα, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στην Τούμπα.
Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον καταπληκτικό φέτος, Λεβαδειακό, ενώ στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ, στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο των γηπεδούχων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
17:00: ΑΕΛ – Ολυμπιακός
19:30: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
20:00: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
16:00: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
17:30: Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός
19:30: Άρης – Παναθηναϊκός
21:00: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ