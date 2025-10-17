Logo Image

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο στη Πόλη

Αθλητικά

epa12460918 Panathinaikos’ Cedi Osman (L) in action against Anadolu Efes’ Georgios Papagiannis (R) during the Euroleague Basketball match between Anadolu Efes and Panathinaikos in Istanbul, Turkey, 17 October 2025. EPA/TOLGA BOZOGLU

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πέρασε σαν οδοστρωτήρας από την έδρα της Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 95-81 . Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Αναντολού Εφές, επικρατώντας στη Κωνσταντινούπολη με 95-81 στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής.

Με αυτή την νίκη το Τριφύλλι έφτασε στο 4-1 και βρίσκεται στη κορυφή της Euroleague. Η ομάδα του Έργκιν Αταμάν ήταν εξαιρετική σε αυτή την ”διαβολοβδομάδα” την οποία ολοκλήρωσε με δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Οι Αθηναίοι μετά από ένα ημίχρονο που ήταν ντέρμπι και στον πόντο, πάτησαν… γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 26-10 και.. καθάρισαν το παιχνίδι με έξοχη διαχείριση στο τελευταίο κομμάτι του ματς.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στο γόνατο και έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Οι εξετάσεις θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.

Επιστρέφοντας στο αγωνιστικό κομμάτι, για τον Παναθηναϊκό έκανε μεγάλο ματς ο Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Γιούρτσεβεν πρόσθεσε 15 πόντους, ο Γκραντ 11 και ο Χολμς 10.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95.

