Logo Image

Παναθηναϊκός: Πάντοβιτς αντί Ντέσερς στη λίστα της UEFA 

Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πάντοβιτς αντί Ντέσερς στη λίστα της UEFA 

(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Οι Αθηναίοι προχώρησαν σε αντικατάσταση του Νιγηριανού στράικερ που είναι τραυματίας με τον Σέρβο επιθετικό.

Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που θέσπισε φέτος η UEFA και προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα λόγω του τραυματισμού του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός φορ αφαιρέθηκε από τους διαθέσιμους παίκτες και την θέση του πήρε ο Σέρβος επιθετικός, Μίλος Πάντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε όλες τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις για τον τραυματισμό του Ντέσερς, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τις εξέτασε ενημέρωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νέου κανονισμού περί δικαιώματος μιας αλλαγής στη λίστα εφόσον πρόκειται για τραυματισμό τουλάχιστον 60 ημερών απουσίας.

Μετά το δίμηνο ο Ντέσερς μπορεί να επιστρέψει κανονικά στη λίστα αντί του Πάντοβιτς, κάτι που προσδιορίζεται στα τέλη Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube