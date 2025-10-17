Παναθηναϊκός: Πάντοβιτς αντί Ντέσερς στη λίστα της UEFA 

Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που θέσπισε φέτος η UEFA και προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα λόγω του τραυματισμού του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός φορ αφαιρέθηκε από τους διαθέσιμους παίκτες και την θέση του πήρε ο Σέρβος επιθετικός, Μίλος Πάντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε όλες τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις για τον τραυματισμό του Ντέσερς, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τις εξέτασε ενημέρωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νέου κανονισμού περί δικαιώματος μιας αλλαγής στη λίστα εφόσον πρόκειται για τραυματισμό τουλάχιστον 60 ημερών απουσίας.

Μετά το δίμηνο ο Ντέσερς μπορεί να επιστρέψει κανονικά στη λίστα αντί του Πάντοβιτς, κάτι που προσδιορίζεται στα τέλη Νοεμβρίου.