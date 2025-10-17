Ποστέκογλου: Αν μου δώσουν χρόνο, θα φέρω τρόπαιο στη Νότιγχαμ 

Το ξεκίνημα του Άγγελου Ποστέκογλου μόνο ιδανικό δεν είναι στην Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Έλληνας τεχνικός ζήτησε πίστωση χρόνου για να μπορέσει να φέρει επιτυχίες στον σύλλογο.

Μάλιστα υπενθύμισε σε όλους πως σε κάθε του ομάδα κατακτά κάτι στη διετία.

«Αν μου δώσεις χρόνο, η ιστορία πάντα τελειώνει με τον ίδιο τρόπο: Με εμένα να κατακτάω ένα τρόπαιο!

Η πρώτη μου χρονιά στην Τότεναμ στάθηκε η αιτία για να χάσω τη δουλειά μου, αλλά τους έφερα ξανά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται η ομάδα. Σε ένα meeting μου είπαν ότι η κατάκτηση ενός τροπαίου σημαίνει τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο», ανέφερε αναλυτικά ο Έλληνας τεχνικός.