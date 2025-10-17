Europa League: Στοπ στους οπαδούς της Μακάμπι για τον αγώνα με την Άστον Βίλα – Αντιδράσεις στη Βρετανία

Διαστάσεις έχει πάρει η απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον αγώνα της ομάδας τους εναντίον της Άστον Βίλα στις 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Europa League.

Ανώτερα κυβερνητικά στελέχη στη Βρετανία θα συναντηθούν σήμερα για να συζητήσουν την απαγόρευση στους οπαδούς της Μακάμπι.

Σύμφωνα με το BBC, υπουργός αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένης της Υπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, θα συναντηθούν για να «δουν αν υπάρχει τρόπος να αρθεί » η απαγόρευση, αφού ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ την χαρακτήρισε «λανθασμένη».

Η Άστον Βίλα δήλωσε χθες ότι η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας στο Μπέρμιγχαμ είχε ενημερώσει ότι οι οπαδοί της ισραηλινής ομάδας δεν θα επιτρεπόταν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League στις 6 Νοεμβρίου.

Η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς δήλωσε ότι υποστηρίζει την απόφαση, λέγοντας ότι είχε χαρακτηρίσει τον αγώνα ως «υψηλού κινδύνου».

Το Συμβούλιο Εβραϊκής Ηγεσίας (Jewish Leadership Council) λέει ότι είναι «διεστραμμένο» (σ.σ.perverse) το γεγονός ότι οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ εμποδίζονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτηρίζει την απόφαση «επαίσχυντη».

Τον περασμένο Νοέμβριο, ξέσπασαν επεισόδια στο περιθώριο του αγώνα μεταξύ του Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Άμστερνταμ, τον οποίο οι δημοτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «τοξικό συνδυασμό αντισημιτισμού, χουλιγκανισμού και θυμού» για τον πόλεμο στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές ομάδες παίζουν για την ώρα σε ουδέτερες έδρες.

Συνεχείς διαμαρτυρίες

Οι φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες έχουν γίνει συχνό φαινόμενο για τις ισραηλινές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη – μόνο την τελευταία εβδομάδα υπήρξαν τρία παραδείγματα στη Νορβηγία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Το περασμένο Σάββατο έγιναν 22 συλλήψεις κοντά στο στάδιο Ullevaal στο Όσλο μετά από συγκρούσεις πριν από τον προκριματικό αγώνα του Ισραήλ εναντίον της Νορβηγίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι αναφορές λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα αφού αρκετοί διαδηλωτές έσπασαν τα αστυνομικά εμπόδια.

Πριν από τον αγώνα, ο επικεφαλής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας ζήτησε την αποβολή του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Τρία βράδια αργότερα, η εθνική ομάδα του Ισραήλ έπαιξε τον επόμενο προκριματικό αγώνα της εναντίον της Ιταλίας στη βόρεια πόλη Ούντινε. Υπολογίζεται ότι 5.000 διαδηλωτές παρέλασαν πριν από τον αγώνα φωνάζοντας ότι δεν έπρεπε να είχε διεξαχθεί στο Stadio Friuli.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά και ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία το βράδυ – και πάλι καθώς ορισμένοι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν ένα κλοιό των ΜΑΤ – και δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν και αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν.

Στην Ιταλία γίνονται μερικές από τις μεγαλύτερες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στην Ευρώπη, και οι εργαζόμενοι έκαναν απεργία νωρίτερα αυτό το μήνα σε πολλές πόλεις κατά του πολέμου στη Γάζα.

Αλλά οι διαμαρτυρίες δεν περιορίστηκαν στο ποδόσφαιρο. Στην Ισπανία, όπου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες έχει ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα, 500 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν πριν από τον αγώνα μπάσκετ της Euroleague την Τετάρτη μεταξύ της Βαλένθια και της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι σχεδόν 1.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε διαδήλωση έξω από το Roig Arena και αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν.