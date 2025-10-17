Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Δολοφονήθηκε ο Σταύρος Δημοσθένους

Σοκ και πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς το πρωί της Παρασκευής δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας και άλλοτε του Άρη Λεμεσού, Σταύρος Δημοσθένους.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και ένας από τους επιφανείς παράγοντες του αθλήματος στο Μεγαλόνησο, δέχθηκε επίθεση με όπλο από άνδρα που οδηγούσε μηχανή έξω από το σπίτι του στη Λεμεσό.

Στη προσπάθεια να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο από τους συγγενείς του, προκλήθηκε τροχαίο και άφησε την τελευταία του πνοή στα 49 του χρόνια.

To προγραμματισμένο παιχνίδι της Καρμιώτισσας κόντρα στον ΑΣΙΛ αναβλήθηκε σε ένδειξη πένθους.