Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς

EPA/J.P. GANDUL

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων θέλει να διαχωρίσει τον σύλλογο σε δύο οντότητες, για το μεγαλύτερο δυνατό όφελος

Σε μία σημαντική αποκάλυψη προχώρησε το «Athletic» σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο πρόεδρος του συλλόγου Φλορεντίνο Πέρεθ θα παρουσιάσει σε γενική συνέλευση τον Νοέμβριο, την ιδέα να διαχωρίσει το κλαμπ σε δύο οντότητες.

Η μία θα επιβλέπει τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες και η άλλη θα χειρίζεται επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως τα έσοδα από τα στάδια, το merchandising και τις εκδηλώσεις.

«Μια ιδέα που έχει ήδη συζητηθεί εσωτερικά θα έβλεπε τη Ρεάλ Μαδρίτης να χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο διαφορετικές «οντότητες», διαχωρίζοντας την ποδοσφαιρική πλευρά από την επιχειρηματική πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινωνικοί εταίροι θα εξακολουθούσαν τεχνικά να διατηρούν την ιδιοκτησία, ενώ οι επενδυτές θα προσκαλούνταν να αγοράσουν μετοχές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συλλόγου.

Το λεγόμενο μοντέλο 50+1, ο κανόνας ιδιοκτησίας της Bundesliga που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι τα μέλη διατηρούν πλειοψηφικό μερίδιο στους συλλόγους, έχει επίσης συζητηθεί τόσο εντός όσο και εκτός του Μπερναμπέου», αναφέρει χαρακtηριστικά το ρεπορτάζ.

