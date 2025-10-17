Euroleague: Δοκιμασία στη Πόλη για τον Παναθηναϊκό

Μετά την νίκη του επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει με επιτυχίες στη φετινή Euroleague αντιμετωπίζοντας απόψε την Αναντολού Εφές(21:15) εκτός έδρας.

Το «τριφύλλι» έχει μια δύσκολη αποστολή απέναντι στους Τούρκους, με τον τεχνικό της ομάδας, Εργκίν Αταμάν να στέκεται στα όσα πρέπει να κάνει το σύνολό του για να επιστρέψει στην Αθήνα με το ροζ φύλλο αγώνα.

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Είναι σημαντικό πώς θα παίξει η ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι, οπότε έχουμε την δύναμη. Μπορούμε να παίξουμε με οποιονδήποτε, αλλά φυσικά με όλο τον σεβασμό στην Εφές, έχουν καλή ομάδα, πήραν μία σημαντική νίκη πριν από δύο ημέρες με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε.

Η ομάδα είναι έτοιμη, ελπίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν φυσικά νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν την στρατηγική του αγώνα».

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνει την εν λόγω αναμέτρηση.

Αυτοί θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία).