Logo Image

Euroleague: Δοκιμασία στη Πόλη για τον Παναθηναϊκό

Αθλητικά

Euroleague: Δοκιμασία στη Πόλη για τον Παναθηναϊκό

(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Αναντολού Εφές με στόχο να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών

Μετά την νίκη του επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει με επιτυχίες στη φετινή Euroleague αντιμετωπίζοντας απόψε την Αναντολού Εφές(21:15) εκτός έδρας.

Το «τριφύλλι» έχει μια δύσκολη αποστολή απέναντι στους Τούρκους, με τον τεχνικό της ομάδας, Εργκίν Αταμάν να στέκεται στα όσα πρέπει να κάνει το σύνολό του για να επιστρέψει στην Αθήνα με το ροζ φύλλο αγώνα.

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Είναι σημαντικό πώς θα παίξει η ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι, οπότε έχουμε την δύναμη. Μπορούμε να παίξουμε με οποιονδήποτε, αλλά φυσικά με όλο τον σεβασμό στην Εφές, έχουν καλή ομάδα, πήραν μία σημαντική νίκη πριν από δύο ημέρες με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε.

Η ομάδα είναι έτοιμη, ελπίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν φυσικά νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν την στρατηγική του αγώνα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτή είναι η 37χρονη που έκλεβε αλυσίδες λαιμού με …αγκαλιές

Αυτή είναι η 37χρονη που έκλεβε αλυσίδες λαιμού με …αγκαλιές

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα διευθύνει την εν λόγω αναμέτρηση.

Αυτοί θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία).

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube