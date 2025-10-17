Η εποχή της Κόβεντρι στη ΔΟΕ ξεκινά με τέσσερις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις

Τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Κίρστι Κόβεντρι, η πρώτη γυναίκα και πρώτη Αφρικανή που ηγήθηκε του Ολυμπιακού κινήματος, ξεκίνησε μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση που σηματοδοτεί ρήξη με την εποχή του Τόμας Μπαχ.

Η παλαίμαχη κολυμβήτρια έχει συστήσει τέσσερις στρατηγικές ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Fit for the Future», που στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της ισορροπίας του Ολυμπιακού συστήματος.

Επιλογή πόλης-έδρας: επιστροφή στο παρελθόν;

Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί αφορά την ανάθεση των Αγώνων. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση της ΔΟΕ, τα μέλη έχουν ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επί του παρόντος, η επιλογή ανατίθεται σε μια μικρή ομάδα που καθοδηγεί τις υποψηφιότητες μέσω ενός μακρού διαλόγου και στη συνέχεια προτείνει μια λύση στην Εκτελεστική Επιτροπή. Αυτό το σύστημα απέχει πολύ από την παραδοσιακή μυστική ψηφοφορία της Ολομέλειας.

Στο τραπέζι βρίσκονται οι Θερινοί Αγώνες το 2036 και οι Χειμερινοί του 2038, ενώ το 2030 υπάρχουν οι Αγώνες Νέων. Η επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τόσο το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής -με πιθανή επιστροφή στην τυπική επταετή προθεσμία- όσο και τις διαδικασίες.

Θερινά αθλήματα στους Χειμερινούς Αγώνες;

Εδώ κυοφορείται μια επανάσταση: η επικάλυψη θερινών και χειμερινών αθλημάτων. Ένα σενάριο που θα άνοιγε πρωτοφανείς προοπτικές.

Οι «καλοκαιρινές» ομοσπονδίες θα μπορούσαν να προτείνουν για τους Χειμερινούς Αγώνες. π.χ., το τρέξιμο ανώμαλου δρόμου (στίβος), το cyclo-cross (ποδηλασία) ή το snow volley (βόλεϊ), ενώ τα αθλήματα που διεξάγονται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους, όπως το τζούντο, θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν από το καλοκαίρι στον χειμώνα.

Αυτή η σκέψη στοχεύει στην εξισορρόπηση του μεγέθους των Αγώνων, της συνάφειας των αθλημάτων και της ενσωμάτωσης νέων, μέσω διαφανών κριτηρίων.

Γυναικεία προστασία κι επιχειρήσεις

«Κατανοούμε ότι θα υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το άθλημα, αλλά έγινε πλήρως αποδεκτό ότι θα πρέπει να δεσμευτούμε να δώσουμε ισχυρή έμφαση στην προστασία της γυναικείας κατηγορίας και να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει με συναίνεση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», δήλωσε για το θέμα η Κόβεντρι.

Αναφορικά με την τέταρτη ομάδα, αυτή θα αναλύσει τα επιχειρηματικά μοντέλα άλλων οργανισμών και τη χρήση νέων ψηφιακών πλατφορμών.

Στόχος είναι να διερευνηθεί πώς το Σύστημα Ολυμπιακής Ραδιοτηλεόρασης (OBS) και οι Υπηρεσίες Ολυμπιακών Καναλιών (OCS) μπορούν να δημιουργήσουν νέα μελλοντικά έσοδα, μελετώντας τις δυνατότητες της ΔΟΕ να προσαρμοστεί στους μετασχηματισμούς της αγοράς.

Αθλητισμός και έσοδα

Η προσέγγιση περιλαμβάνει αθλητές, ομοσπονδίες και εθνικές επιτροπές, επιβεβαιώνοντας ότι ο αθλητισμός του αύριο πρέπει να καθοδηγείται από τα έσοδα, χωρίς να παραβλέπεται η ανθρώπινη πτυχή.

Η ομάδα εργασίας «Παύση και Αναστοχασμός» έθεσε τα θεμέλια σε πέντε πυλώνες: αθλητές, Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακό Κίνημα, κοινωνικό αντίκτυπο μέσω του αθλητισμού και ανάπτυξη της εμπλοκής και των εσόδων.

Πρόκειται για έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη, για ένα κίνημα που προετοιμάζεται να κοιτάξει πέρα από την εποχή του Μπαχ.

naftemporiki.gr