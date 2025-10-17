Logo Image

Euroleague: Αδάμαστος Ολυμπιακός νίκησε την Μακάμπι στο θρίλερ του Βελιγραδίου

Η πειραϊκή ομάδα έχανε με διαφορά 13 πόντων στο 34΄ (86-73), όμως είχε το σθένος και τις δυνάμεις για να επιστρέψει

Ο Ολυμπιακός νίκησε τις απουσίες του αλλά και το κακό αγωνιστικό πρόσωπο που επιδείκνυε στο Βελιγράδι για 35 λεπτά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και με μια τρομερή αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά επικράτησε με 95-94, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις τρεις στην εφετινή διοργάνωση, ενώ για την «ομάδα του λαού» ήταν η τέταρτη ήττα. Ο πειραϊκός σύλλογος έχανε με διαφορά 13 πόντων στο 34΄ (86-73) παίζοντας γι΄ άλλο ένα παιχνίδι χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ, όμως είχε το σθένος και τις δυνάμεις για να επιστρέψει κι εν τέλει να αποδράσει από τη Σερβία με το «διπλό».

Ωστόσο, στο διάστημα που προηγήθηκε οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έπαιξαν καλό μπάσκετ, εν πολλοίς λόγω της αδυναμίας τους στον «άσο», υπέπεσαν σε απανωτά και πολλά λάθη (συνολικά 16) κι έδειχναν, εμφανώς, πρόβλημα ομοιγένειας και συνεννόησης.

Ο Ολυμπιακός είχε όμως τους τρεις «σωματοφύλακες», που τον προστάτεψαν κι απέτρεψαν μια δεύτερη συνεχή ήττα: ο Βεζένκοβ πέτυχε 23 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, ο Μιλουτίνοφ πέτυχε άλλους τόσους σε 21 λεπτά ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του, ενώ 18 πρόσθεσε ο Ντόρσεϊ (συν 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ), που όμως υπήρξε υπέρ το δέον ατομιστής.

Από την πλευρά της Μακάμπι κορυφαίος ήταν ο Ντάουτιν με 24 πόντους (2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα) σε 23 λεπτά και μοιραίος ο  Γουόκερ, που στην τελευταία επίθεση του αγώνα κράτησε πολύ την μπάλα, κλείστηκε ενώ είχε πάσα στον ελεύθερο Ντιμπαρτολομέο και στέρησε από την ομάδα του ένα σουτ που μπορεί να ήταν και το νικητήριο.

Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στο Μόναχο από την Μπάγερν (24/10, 21:45), ενώ το συγκρότημα του Όντετ Κάτας θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05).

