Ο Τερίμ αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας

Η ήττα (2-1) από τα Νησιά Φερόε στοίχισε στον Ιβάν Χάσεκ τη θέση του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Τσεχίας.

Διάδοχός του θα είναι, σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, ο Φατίχ Τερίμ.

Ο 72χρονος Τούρκος τεχνικός, γνωστός στην Ελλάδα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, παραμένει χωρίς δουλειά μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία.

Η συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με την επίσημη ανακοίνωση να θεωρείται θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με τα τσεχικά ΜΜΕ θα αμείβεται με 5 εκ. ευρώ ετησίως, ποσό-ρεκόρ για το ποδόσφαιρο της χώρας.

Αν προσληφθεί, ο Τερίμ θα κάνει ντεμπούτο στις 16 Νοεμβρίου απέναντι στο Γιβραλτάρ, όπου με νίκη η Τσεχία θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα μπαράζ πρόκρισης για το Μουντιάλ του 2026.