Πέθανε ο τελευταίος επιζών από την ιστορική ανάβαση του Έβερεστ 

Ο τελευταίος επιζών της αποστολής που ανέβηκε με επιτυχία στο Έβερεστ το 1953, ο Κάντσα Σέρπα, πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Γεννημένος το 1933, ο Κάντσα ήταν 19 ετών όταν προσλήφθηκε ως αχθοφόρος στην ομάδα με επικεφαλής τον Νεοζηλανδό Έντμουντ Χίλαρι.

Αυτός έμελλε να είναι και ο πρώτος άνθρωπος που πέτυχε να κατακτήσει τη «στέγη της γης» την υψηλότερη κορυφή του κόσμου (8.848 μ.) με τον Νεπαλέζο Τενζίνγκ Νοργκάϊ Σέρπα, στις 29 Μαΐου 1953.

Κατά την διάρκεια αυτής της ανάβασης, ο νεαρός αχθοφόρος έφθασε στη διάσημη «ζώνη θανάτου» και σε υψόμετρο πάνω από τα 8.000μ. χωρίς προηγούμενη ορειβατική εμπειρία.