Ο Πάτρικ Κλάιφερτ δεν είναι πια προπονητής της Ινδονησίας

Ο Πάτρικ Κλάιφερτ και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας (PSSI) έλυσαν τη συνεργασία τους.

Αυτή η απόφαση έρχεται τέσσερις ημέρες μετά την ήττα με 1-0 από το Ιράκ, που σήμαινε τον αποκλεισμό από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η PSSI έλυσε το συμβόλαιο του παλαίμαχου Ολλανδού διεθνούς και ολόκληρου του επιτελείου του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το έργο και τη δέσμευσή τους στην ανάπτυξη του ινδονησιακού ποδοσφαίρου.

Παρά τον ένα χρόνο ανοικοδόμησης, πειθαρχίας και οράματος, ο Κλάιφερτ απέτυχε να πετύχει τον στόχο του: να προκριθεί στην Ινδονησία στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο άλλοτε παίκτης της Μπαρτσελόνα εξέφρασε τη μεγάλη του απογοήτευση, που μοιράζεται όλη η χώρα.

Η θητεία του, αν και σύντομη, σηματοδοτήθηκε από προσπάθειες για επαγγελματισμό του ινδονησιακού ποδοσφαίρου.