Euroleague: Έκανε την δουλειά ο Παναθηναϊκός με σούπερ Χολμς

Ο Παναθηναϊκός αν και δυσκολεύθηκε πήρε την νίκη επί της Βιλερμπάν με 91-85 στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Έκανε το καθήκον του απόψε ο Παναθηναϊκός στο κλειστό του ΟΑΚΑ, καθώς επικράτησε επί της Βιλερμπάν με 91-85 και έφτασε στο 3-1 στη φετινή Euroleague, πηγαίνοντας με καλή ψυχολογία στη Πόλη για το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές στο κλείσιμο της ”διαβολοβδομάδας”.

Το ”τριφύλλι” παρότι κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ στη τρίτη περίοδο, τα βρήκε σκούρα στη συνέχεια απέναντι σε μία από τις πιο αδύναμες ομάδες της φετινής διοργάνωσης.

Στα τελευταία λεπτά, όμως, είχε καθαρό μυαλό κι έφτασε στη νίκη, εκμεταλλευόμενος την δύναμη της έδρας του.

Στο αποψινό ματς έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα, ο Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καταπληκτικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Ναν με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και ο Όσμαν με 12 πόντους.

Για την Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο Ντε Κολό που είχε 18 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85

